MasterChef Kiş Loren tarifi! En güzel Kiş Loren tarifi! Quiche Lorraine tarifi nasıl yapılır? Kiş Loren için malzemeler!

Fransız mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kiş Loren aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kiş Loren tarifi nasıl yapılır? Kiş Loren nedir? Kiş Loren nasıl yapılır, Kiş Loren yapılırken nelere dikkat edilir

KİŞ LOREN MALZEMELERİ

• 400 gr kısa hamurlu hamur işi

• 200 gr füme pastırma

• 200 gr Emmentaler peyniri

• 200 gr beyaz soğan

• 4 yumurta

• 150 ml taze krema

• 150 ml tam yağlı süt

• 15 gr rendelenmiş parmesan

• tuz

• biber

• biberiye

• sızma zeytinyağı

Quiche Lorraine , Fransa'nın diğer birçok bölgesinde çok popüler olan, Lorraine'e özgü tipik bir yemektir . Adı Almanca kökenli olup kek, gözleme anlamına gelen Kuchen'den gelmektedir ; hem meze olarak hem de ilk yemek yerine servis edilebilen, pastırma ve yumurta ile süslenmiş bir tür kektir . Bu lezzetli pasta, kısa hamurlu hamur işi kabuğundan ve yumuşak ve lezzetli bir dolgudan oluşur. Tadı da zenginleştirilebilir ve bu nedenle her zaman yumurta ve krema içeren birçok vejetaryen varyasyona yol açabilir .

KİŞ LOREN NASIL YAPILIR?

Kurabiye hamurunu tarife göre hazırlayıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Yumurtaları bir kasede çırpma teli ile çırpın, parmesanı ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırıp karıştırın. Kremayı ve sütü bir tencerede ısıtın, neredeyse kaynama noktasına getirin, ardından yumurtalara ekleyip iyice karıştırın. Üzerini streç filmle kapatıp dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.

Beyaz soğanı çok ince olmayacak şekilde doğrayıp geniş bir tavaya dökün ve az yağla kısık ateşte kavurun, bir damla su ekleyip kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Pastırmayı küpler halinde kesin, soğana ekleyin ve kızartın.

Brisée'yi buzdolabından geri alın ve yaklaşık 2-3 mm'lik bir tabaka halinde açın. 22-24 cm çapındaki kek kalıbının sadece tabanını pişirme kağıdıyla kaplayın ve hamuru yerleştirin. Kenarını pürüzsüz bir çarkla kesin ve yağlamadığınız kalıba iyice bastırın .

Tabanını çatalın uçlarıyla delin, ardından bir parça pişirme kağıdı ve bir kat kuru fasulyeyle kaplayın. 180°C'de 15 dakika pişirin.

Tabanı fırından çıkarıp kağıdı ve fasulyeleri çıkarın. Yumurta ve krema karışımını buzdolabından alıp iyice karıştırın. Pastırmayı tabana dağıtın, ardından Emmentaler'ı küpler halinde kesin.

Son olarak yumurta ve krema karışımını kenardan birkaç mm kalacak şekilde kiş üzerine dökün. Tercih ettiğiniz kızartma derecesine bağlı olarak 170°C'de 30-40 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve kalıptan çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.