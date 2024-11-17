MasterChef kim elendi? 17 Kasım Pazar MasterChef'te bu akşam kim elendi?
2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Siyah sarımsak görevi verilen gecede yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 17 Kasım Pazar bugün potada kim var?
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Siyah sarımsak görevi verilen gecede MasterChef eleme adayları kim? 17 Kasım Pazar bugün potada kim var?
MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?
Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.
ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:
1. Zeynep
2. Hakan
17. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
117. Muratcan
14. Zeynep
15. Nigar
16.Beyza
17.Emre
18.Kaan
19.Kerem
20.Nevzat
GEEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Geçen hafta Nigar elenen isim olmuştu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
1. Aday: Ezgi
2. Aday: Muratcan
3. Aday: Eda
4. Aday: Alper
KİM ELENDİ?
Elenen isim bu akam açıklanacak.