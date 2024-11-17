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MasterChef kim elendi? 17 Kasım Pazar MasterChef'te bu akşam kim elendi?

MasterChef kim elendi? 17 Kasım Pazar MasterChef'te bu akşam kim elendi?
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2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Siyah sarımsak görevi verilen gecede yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 17 Kasım Pazar bugün potada kim var?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Siyah sarımsak görevi verilen gecede MasterChef eleme adayları kim? 17 Kasım Pazar bugün potada kim var?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

17. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

117. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta Nigar elenen isim olmuştu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

1. Aday: Ezgi

2. Aday: Muratcan

3. Aday: Eda

4. Aday: Alper

KİM ELENDİ?

Elenen isim bu akam açıklanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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