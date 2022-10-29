TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında haftanın üçüncü dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef eleme adayları kim? 28 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk takım oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin dokunulmazlık kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef hangi isim dokunulmaz oldu? MasterChef eleme adayları kim? 28 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BU HAFTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef yarışmasının yeni bölümünün nerede çekildiği merak konusu oldu. MasterChef bugünkü dış oyun Tokat Zile'de çekiliyor.

MASTERCHEF DIŞ OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dış oyunu Tokat Zile'de gerçekleşti. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF HANGİ İSİM DOKUNULMAZ OLDU?

Kırmızı Takımda yer alan Fatma Nur, Metin ve Yağız dokunulmazlık için yarıştılar. Dokunulmazlığı alan isim Fatma Nur oldu.