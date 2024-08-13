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MasterChef Fırın Kebabı tarifi! En güzel Fırın Kebabı tarifi! Fırın Kebabı tarifi nasıl yapılır? Fırın Kebabı için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Fırın Kebabı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Fırın Kebabı hazırladı. Peki, Fırın Kebabı tarifi nedir? Fırın Kebabı nasıl yapılır? Fırın Kebabı nedir?

Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Fırın Kebabı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Fırın Kebabı tarifi nasıl yapılır? Fırın Kebabı nedir? Fırın Kebabı nasıl yapılır, Fırın Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir

FIRIN KEBABI MALZEMELERİ

Kuzu eti ön kol 3 kg

1 kahve fincanı su

1 çay kaşığı tuz

FIRIN KEBABI NASIL YAPILIR?

Fırın kebabı, koyun veya kuzu etiyle yapılır. Kuzunun sadece ön kol ve kaburga kısmı kullanılır. Bakır leğenlere alınan etlere su ve tuzu ilave ederek meşe odunu ateşinde fırında pişirilir. Kuzu 4 saat koyun 8 saatte. Et yağını salınca ara sıra tahta kepçeyle çevrilir, et yumuşayıp kızarınca fırının koltuk denilen dip tarafına çekilir ve ağır ağır pişmeye devam eder. 3 kg etten yaklaşık 1 kg kebap elde edilir. Fırın kebap pidelerin üzerine alınır, kuru soğan ve ayranla servis yapılır.

(Tarif Nasuh Özgüven) İncekara,H.İ. (Ed).(2007).Karaman Yemekleri.Karaman.Komsan Ofset

Fırın Kebabı'nın Selçuklular döneminden geldiği söylenebilir. Hz. Mevlâna'nın eserlerinde kebaptan ve kelle kebabı yapan fırınlardan bahsedilir. Fırın kebabı, yalnızca mevsime göre kuzu ve koyun etiyle yapılır. Ama en makbulu kuzu etidir.

Fırın kebabında sadece ön kol ve kaburga etleri kullanılır. Belli bir aşamadan geçen etler büyük bir bakır leğene alınır. Taş fırın içinde meşe odunu ateşinde pişer. Pişirme süresi 5-6 saat arasında değişir. Bu kadar uzun sürede pişince 3 kg etten 1 kg kebap elde edilir. Tek 100 gr., bir buçuk 150 gr müşterinin isteğine veya yiyeceğine göre servis yapılır. Fırın kebabının yanında baş soğan tabir ettiğimiz kuru soğan verilir. Konya kebabının en önem özelliklerinden biri de yerken çatal kullanılmamasıdır.

Osman Demir
Osman Demir
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