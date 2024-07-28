Masterchef Ezgi kimdir, kaç yaşında? 2024 Miraç Ezgi Avcı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Ezgi kimdir? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Miraç Ezgi Avcı kaç yaşında, nereli, evli mi, burcu ne ve Instagram hesabı kullanıcı adı ile doğum tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef Miraç Ezgi kimdir? Masterchef yarışmacılarından Miraç Ezgi Avcı hakkında merak edilen Masterchef Miraç Ezgi elendi mi, neden yok, nerede çalışıyor yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF EZGİ KİMDİR?

22 yaşındaki Miraç Ezgi, 6 yıldır aşçılık yapıyor. Jüriden iki evet alarak yarışmaya katılma hakkını kazandı ve yetenekleriyle öne çıkıyor.

MASTERCHEF MİRAÇ EZGİ AVCI ELENDİ Mİ?

Masterchef Ezgi, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Ezgi, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.