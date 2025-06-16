MasterChef Eda Nur kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? Eda Nur Tidim elendi mi?

MasterChef Eda Nur kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? Eda Nur Tidim elendi mi?
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Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Eda Nur elendi mi? MasterChef Eda Nur kimdir, kaç yaşında ereli, Instagram hesabı var mı?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özelyarışmacılar üst tura çıkmak içn mücadele ediyor. Peki, MasterChef Eda Nur kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Eda Nur elendi mi?

MASTERCHEF EDA NUR KİMDİR?

Eda nur 24 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Eda Nur, Kastamonuludur

MASTERCHEF EDA NUR ELENDİ Mİ?

Eda Nur bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MasterChef TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerindedeğişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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