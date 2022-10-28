MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dış oyun nerede çekildiği merak edildi. Peki, MasterChef bu hafta nerede çekiliyor? MasterChef dış oyun nerede çekiliyor? 28 Ekim Cuma MasterChef bugünkü bölüm nerede, hangi ilde çekildi? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dış oyun nerede çekildiği merak edildi. Peki, MasterChef bu hafta nerede çekiliyor? MasterChef dış oyun nerede çekiliyor? 28 Ekim Cuma MasterChef bugünkü bölüm nerede, hangi ilde çekildi?Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF BU HAFTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef yarışmasının yeni bölümünün nerede çekildiği merak konusu oldu. MasterChef bugünkü dış oyun Tokat Zile'de çekiliyor.