Masterchef Dilara kimdir, hangi sezon yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef Dilara Başaran kaç yaşında, nereli?

Masterchef Dilara kimdir, hangi sezon yarıştığı merak ediliyor. Masterchef izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Dilara Başaran geliyor. Peki, Masterchef Dilara kimdir, hangi sezon yarıştı, kaçıncı oldu? MasterchefDilara Başaran kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Masterchef Dilara Başaran, 1997 doğumludur. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan yarışmacı, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir. Dilara Başaran Turizm lisesinde okurken staja başlamış ve o yıllarda mutfağa ilgisi artmıştır. Masterchef 2021'de ilk olarak tavada levrek yemeği yapmıştı. Bu yemek ile jürilerden tam not almış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Masterchef Dilara Başaran MasterchefAll Star ana kadrosunda yer alan isimlerden birisidir.

MASTERCHEF DİLARA HANGİ SEZON YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef'te Dilara Başaran 2021 yılında yarışmıştı ve sezonu 5. olarak tamamlamıştı.