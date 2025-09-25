MasterChef Çağatay kimdir? MasterChef Çağatay elendi mi? MasterChef'te büyük kavga!

Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında izleyicileri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sırasında tansiyon bir anda yükselirken, Mehmet Şef ile yarışmacı Çağatay arasında yaşanan sert tartışma sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Şef'in sert uyarısı sonrası stüdyodan çıkması istenen Çağatay'ın tepkisi ortamı daha da gerdi. Bu olayın ardından birçok izleyici, "Mehmet Şef'le tartışan Çağatay kimdir? sorularının yanıtını aramaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MASTERCHEF'TE KAVGA MI ÇIKTI?

Masterchef Türkiye'nin dokuzuncu haftasında gerilim tavan yaptı. Yeni bölüm fragmanında Mavi takım kaptanı Çağatay ile Mehmet Şef arasında sert bir tartışma yaşandı. Mehmet Şef, uyarılarına rağmen arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam eden Çağatay'ı stüdyodan dışarı çıkarmak zorunda kaldı. Ancak Çağatay, çıkmak yerine öfkesine hakim olamayarak şefe doğru yürüdü. Diğer yarışmacılar ise araya girerek ortamın daha da gerilmesini engellemeye çalıştı. Bu sahneler fragmanın en konuşulan anları oldu.

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

27 yaşındaki Doğanoğlu'nun İstanbul'da doğup büyüdüğü kaynaklarda geçerken, Antalya'nın Finike ilçesiyle de bağlantısı olduğu ifade ediliyor. Aslen nereli olduğu ise netlik kazanmadı. Özel şef olarak çalışan Doğanoğlu, bir süre İstanbul'da bir ailenin özel aşçısı olarak görev yaptıktan sonra Afrika'ya gitme kararı aldı. Şu anda Liberya'daki bir madende çalışan Doğanoğlu, günlük yaklaşık 50 kişiye yemek hazırlıyor.

MASTERCHEF'TE NEDEN KAVGA ÇIKTI?

Masterchef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde tansiyon yine tavan yaptı. Şefler yarışmacıların tabaklarını değerlendirirken stüdyoda yükselen gürültü dikkat çekti. Uyarılara rağmen konuşmaya devam eden yarışmacılar arasında en çok Çağatay öne çıktı.

Şeflerin uyarılarına kulak asmayan Çağatay, "Neyse benim dükkanım var, siz düşünün" diyerek ortamı iyice kızıştırdı. Mehmet Şef ise buna sessiz kalmadı ve daha önce defalarca uyardığı Çağatay'a sert tepki gösterdi:

"Bak seni geçen de uyardım, burada yarışmacılarla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa, yukarıyla… Çık dışarı yeter!"

Bunun üzerine stüdyodan ayrılmak üzere hareket eden Çağatay, sinirlerine hakim olamayarak şefe karşılık verdi. Olayın büyümesini önlemek isteyen diğer yarışmacılar hemen araya girerek Çağatay'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan bu gerginlikler, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

Yaşanan gerginlik sonrası izleyiciler, "Çağatay diskalifiye mi olacak?" yoksa "Yarışmadan kendi isteğiyle mi ayrılacak?" sorularını gündeme getirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Çağatay'ın MasterChef Türkiye'deki kaderi bu akşam yayınlanacak bölümle birlikte belli olacak. Tüm gözler yeni bölüme çevrildi.