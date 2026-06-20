Hull City'e götürecek! Acun Ilıcalı, Göztepe'nin kasasını doldurmaya hazırlanıyor

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve Premier Lig’e yükselme başarısı gösteren İngiliz ekibi Hull City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City, yolu daha önce Türkiye’den de geçen tanıdık bir golcüyü gözüne kestirdi.

EMERSONN İÇİN 17 MİLYON EURO

İngiliz basınından Hull Live’ın haberine göre; Hull City, bir dönem Göztepe forması da giyen ve şu anda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’ta oynayan 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Emersonn için resmi bir hamle yaptı. Ada ekibinin genç golcü için 17 milyon euro’luk dev bir teklif sunduğu ancak Toulouse’un bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdiği öğrenildi. Hull City'nin oyuncu için rakamı bir tık daha artırmaya hazırlandığı belirtildi.