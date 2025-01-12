MasterChef bitti mi, neden yok? MasterChef kim şampiyon oldu?

Türkiye 2024 şampiyonu belli oldu. Masterchef'te son ikiye kalan Onur Üresin ve Kerem Bilginer kıyasıya yarıştı. Peki, MasterChef bitti mi, kim şampiyon oldu?

MASTERCHEF BİTTİ Mİ?

MasterChef kim kazandı? TV8 ekranının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de büyük final için nefesler tutuldu. Canlı olarak yapılan MasterChef finali tüm heyecanı sona erdi. Şampiyon olan yarışmacı gecenin sonunda belli oldu.

Final gecesinde ilk etapta yarışmacılardan Türkiye'nin farklı yörelerinden bir menü hazırlamaları istendi.

İkinci etapta yarışmacılar uluslararası bir menüyle şeflerin karşısına çıktı.

Finalde yarışmacılar, şeflere imza tabaklarını sundu.

Toplamda Onur 68,5 puan, Kerem ise 63,5 puanda kaldı.

Şampiyonluğu kazandıktan sonra duygularını paylaşan Onur, şöyle dedi:

"Bu kupa sadece benim değil, aynı zamanda tüm ekibimizin ve yakın dostum Kerem'in. Kerem ile finalde yarışmak benim için büyük bir gurur oldu."