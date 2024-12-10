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MasterChef Beyza ve Eda neden kavga etti? Dün akşam MasterChef'te neler oldu?

MasterChef Beyza ve Eda neden kavga etti? Dün akşam MasterChef'te neler oldu?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında Eda ve Beyza neden kavga ettiği merak ediliyor. Dün akşam MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı ve mavi takımın kaptanı belirlendi. Peki, MasterChef Beyza ve Eda neden kavga etti?

Masterchef Türkiye 2024'ün yeni bölümünde takım kaptanlığı mücadelesi yaşandı. Beyza ile Eda arasındaki tartışma ise bölüme damga vurdu. MasterChef Beyza ve Eda neden kavga etti? Dün akşam MasterChef'te neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF BEYZA VE EDA NEDEN KAVGA ETTİ?

Yarışmanın başında Somer Şef, Beyza ve Eda'nın birbirlerine neden soğuk davrandığını ve sarılmadığını sordu. Beyza, "Eda bana sarılmadı aslında, çünkü ben elimi uzattım. Şirin'i karşı takım kaptanı seçtikten sonra Eda benimle konuşmayı kesti. Nedenini tam olarak bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

Eda ise, "Beyza benimle konuşmayı kestiği için ben de konuşmuyordum. Elini uzattı, ben de sadece o şekilde karşılık verdim. Bu durumu saklamıyoruz, zaten konuşmuyoruz. Şirin de, diğer kızlar da anlayamadı" dedi. Beyza ise, "Gerçekten Eda'ya bir şey yapmadım. Bana neden soğuk davrandığını anlamıyorum" diyerek itiraz etti.

Bu tartışma sosyal medyada yankı uyandırdı ve kullanıcılar ikiye bölündü. Bazıları Eda'yı haklı bulurken, bazıları da Beyza'yı destekledi.

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

23 yaşındaki Konyalı Beyza, Fransa'dan yarışmaya katılıyor. Sigorta Bölümü mezunu olan Beyza, babasının aşçı olması sayesinde mutfağa ilgi duymaya başlamıştır.

MasterChef Beyza ve Eda neden kavga etti? Dün akşam MasterChef'te neler oldu?

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

MasterChef 2024'e İzmir'den katılan 26 yaşındaki Eda Çağlayan, Makedon kökenlidir. Yemek yapmaya çocukluk yıllarından beri ilgi duyan Eda, geçmişte dekor şefliği yapmıştır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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