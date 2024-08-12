TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor. MasterChef yarışmacısı Beyza'nın kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Beyza'nın kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF NEDİR?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

2024 MasterChef yarışmacısı olan Beyza 23 yaşındadır. Fransa'da yaşayan Beyza aslen Konyalıdır.