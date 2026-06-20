Haberler

Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya karşısında forma giyen Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'a bu maçta şans vermedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

KRİTİK MAÇ SAAT 06.00'DA

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. 

MONTELLA'DAN 3 İSME KESİK

Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Avustralya'ya karşı kaybeden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, ilk maçta forma giyen 3 futbolcuya Paraguay karşısında forma şansı vermedi. Montella'nın kararı doğrultusunda Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz, bu zorlu mücadelede yedek soyundu. Bu isimlerin yerine Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün, ilk 11'e dahil oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu

İşte ilk 11'imiz!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altın çakıldı

Yatırımcılar şokta! Altın resmen çakıldı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı

Tarihi maçımıza dakikalar kala kritik bir çağrısı var
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo