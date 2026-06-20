Haberler

Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü'' Haber Videosunu İzle
Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynadığı maç öncesi binlerce ay-yıldızlı taraftarın San Francisco'da gerçekleştirdiği coşkulu yürüyüş büyük ilgi gördü. Dünya basını, bu anları manşetlerine taşıdı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynadığı mücadele öncesinde San Francisco'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.

SAN FRANCISCO'DA TÜRK YÜRÜYÜŞÜ

Maçın oynanacağı San Francisco Stadı'na yakın bir noktada bir araya gelen binlerce ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi. Taraftarlar daha sonra çift katlı üstü açık otobüs üzerinden yapılan müzik yayını eşliğinde stadyuma hareket etti. Binlerce kişilik konvoy, San Francisco caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi. Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi. Türk yürüyüşünü çevredekiler de ilgiyle takip etti.

DÜNYADA MANŞETLERİNE TAŞIDI

Bu eşsiz anlar dünya basınının da dikkatini çekti. Renkli görüntüleri okuyucularına taşıyan The Sun, haberine ''Çılgın Türkler maça gidiyor'' manşetini atarken, AS ise ''Türk taraftarlar muhteşem bir gösteri eşliğinde maça hazır!'' yorumunda bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

3 yıldızımıza kesik attı! İşte o isimler
Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı

Brezilya 45 dakikada şov yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Şimdi atarlar bize merak etmeyin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor

Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı

4 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp intihar etti
Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var