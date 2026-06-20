Haberler

Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı

Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Brezilya, Haiti'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti.

  • Brezilya, FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Haiti'yi 3-0 yendi.
  • Matheus Cunha, 23. ve 36. dakikalarda iki gol kaydetti.
  • Vinicius Junior, 45+3. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu ikinci maçında Brezilya ile Haiti karşı karşıya geldi. Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya, 3-0 kazandı. 

BREZİLYA FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 23 ve 36. dakikada Matheus Cunha, 45+3'ncü dakikada ise Vinicius Junior kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı.

GALİBİYET AÇILIŞI YAPILDI

Bu sonuçla birlikte turnuvada ilk kez galip gelen Brezilya, gruptaki puanını 4'e yükseltti. Haiti ise ikinci maçında da puanla tanışamadı. Grubun son hafta maçında Brezilya, İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Haiti, Fas ile mücadele edecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu

İşte merakla beklenen ilk 11'imiz!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

Dünyanın konuştuğu adam sonunda muradına erdi! Şimdi bayram edecek
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı

Galibiyeti işte böyle alacağız! Montella maç öncesinde açıkladı
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var