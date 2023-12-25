MasterChef beyaz gömlek puan durumu ne? (25 Aralık Pazartesi)

Masterchef'te sezonun 24. haftasında mücadele devam ediyor. Bu hafta 5 isim beyaz gömlek alacak. Peki, MasterChef beyaz gömlek puan durumu ne? İşte yeni, haftada yen oyun ve yeni kazananlar…

MASTERCHEF 2023'TE OĞLU KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden Batuhan şu sözleri söyledi: Bu sene benim için farklıydı. Bir bilgi daha çok gelecekte olarak bir yılda kalır. gerçekten çok mutluyum. Geniş kupayı ve önlüğü kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyleri başardım. Sizlere ve ekibe daha yaklaştım. Acun Medya ekibiyle yeni bir yola çıktık. Elimden gelince, durmadan çalışmaya devam ediyorum. Belki burada bir yol kapandı ama İçindeki ki çok yolum var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum. Her zaman kasmaktansa oluruna bırakmayı hedef aldım. Kapanış yaptım. Bundan başka pota oyunu yok. Teşekkür ederim, çok güzel vakit parçaları. ALL Star yolculuğunun sonuna ulaştım. En sonuna kadar çok güzel zamanların başlangıcı.

MASTERCHEF SUNUCLARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan genel jürisi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar yarışmanın sunumunu yaparken Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezon Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF BEYAZ GÖMLEK PUAN DURUMU NE?