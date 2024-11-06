MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler?
MasterChef Ben Saksı Değilim nasıl yapılır? MasterChef yarışmasında 28 Ekim Pazartesi günü, dokunulmazlık oyununda yarışmacılar arasında en iyi "Ben Saksı Değilim" yemeğini yapma mücadelesi gerçekleşiyor. Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? Ben Saksı Değilim tarifi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Ben Saksı Değilim tatlısı nasıl yapılır?
Ben Saksı Değilim tarifi ve Ben Saksı Değilim nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Ben Saksı Değilim'i yapan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor. Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…
BEN SAKSI DEĞİLİM NASIL YAPILIR?
Tart hamuru için malzemeler:
- Un
- Malt unu
- Tereyağı
- Yumurta
- Soğuk su
- Kırmızı toz gıda boyası
- Sarı toz gıda boyası
Tart hamurunu pişirmek için:
- Nohut
- Toprak kek için malzemeler:
- Malt unu
- Un
- Sıvıyağ
- Süt
- Yumurta
- Hamur kabartma tozu
- Mercanköşk
- Tuz
Peynir kreması için malzemeler:
- Rama kreması
- Ekşi krema
- Rokfor
- Lime kabuğu rendesi
- Beyaz ak biber
Duxell mantar için malzemeler:
- Kestane mantarı
- Kekik
- Biberiye
- Sarımsak
- Tuz
- Karabiber
Baby havuç için marinasyon:
- Baby havuç
- Zerdeçal
- Üzüm pekmezi
- Alıç sirkesi
- Kök sebzeler
Baby kabak için marinasyon:
- Baby kabak
- Bal
- Elma sirkesi
- Pembe biber
- Süsleme için:
- Mikrofilizler
Hindiba için marinasyon:
- Hindiba
- Zeytinyağı
- Nar ekşisi
- Lime zest
- Rezene için marinasyon:
- Rezene filizi
- Zeytinyağı
- Nar ekşisi
- Lime zest
BEN SAKSI DEĞİLİM MALZEMELERI NELER?
İlk olarak, tart hamurunu hazırlamak için un ve soğuk tereyağını iyice karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.
Biraz malt unu ekleyin, ardından gıda boyalarını bir miktar yumurta ile çırpıp hamura renk vermesi için karışıma katın.
Hazırladığınız hamuru buzdolabında dinlendirin. Fırına koymadan önce üzerine nohut ekleyerek pişirin.
Toprak görünümü verecek kek için tüm malzemeleri karıştırın ve kek kalıbında pişirin.
Peynir kremasını hazırlamak için kremayı yoğun bir kıvam alana kadar çırpın ve diğer malzemelerle birleştirip pürüzsüz hale getirin.
Duxell mantar hazırlığında, mantarları blenderda ince kıyın ve suyunu çekene kadar pişirin, ardından diğer malzemelerle tavada pişirmeye devam ederek lezzetli bir karışım oluşturun.
Baby havuçları marinasyon malzemeleri ile dik pozisyonda iyice marine edin. Baby turpları yaprakları açık kalacak şekilde marinasyon sosuyla harmanlayın. Aynı işlemi hindiba ile de yaparak aromatik hale getirin.
Servis yaparken tart tabanına kekten biraz serpiştirip toprak görünümünü verin. Üzerine duxell mantarını ve peynir kremasını ekleyin.
Son olarak, marine edilmiş sebzeleri estetik bir şekilde yerleştirip kalan kek kırıntılarıyla hafifçe üzerini kapatın. Mikrofilizler ve sebzelerle süsleyerek şık bir sunum hazırlayın.