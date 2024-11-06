MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ben Saksı Değilim tarifi ve Ben Saksı Değilim nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Ben Saksı Değilim'i yapan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor. Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

BEN SAKSI DEĞİLİM NASIL YAPILIR?

Tart hamuru için malzemeler:

Un

Malt unu

Tereyağı

Yumurta

Soğuk su

Kırmızı toz gıda boyası

Sarı toz gıda boyası

Tart hamurunu pişirmek için:

Nohut

Toprak kek için malzemeler:

Malt unu

Un

Sıvıyağ

Süt

Yumurta

Hamur kabartma tozu

Mercanköşk

Tuz

Peynir kreması için malzemeler:

Rama kreması

Ekşi krema

Rokfor

Lime kabuğu rendesi

Beyaz ak biber

Duxell mantar için malzemeler:

Kestane mantarı

Kekik

Biberiye

Sarımsak

Tuz

Karabiber

Baby havuç için marinasyon:

Baby havuç

Zerdeçal

Üzüm pekmezi

Alıç sirkesi

Kök sebzeler

Baby kabak için marinasyon:

Baby kabak

Bal

Elma sirkesi

Pembe biber

Süsleme için:

Mikrofilizler

Hindiba için marinasyon:

Hindiba

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Lime zest

Rezene için marinasyon:

Rezene filizi

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Lime zest

BEN SAKSI DEĞİLİM MALZEMELERI NELER?

İlk olarak, tart hamurunu hazırlamak için un ve soğuk tereyağını iyice karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.

Biraz malt unu ekleyin, ardından gıda boyalarını bir miktar yumurta ile çırpıp hamura renk vermesi için karışıma katın.

Hazırladığınız hamuru buzdolabında dinlendirin. Fırına koymadan önce üzerine nohut ekleyerek pişirin.

Toprak görünümü verecek kek için tüm malzemeleri karıştırın ve kek kalıbında pişirin.

Peynir kremasını hazırlamak için kremayı yoğun bir kıvam alana kadar çırpın ve diğer malzemelerle birleştirip pürüzsüz hale getirin.

Duxell mantar hazırlığında, mantarları blenderda ince kıyın ve suyunu çekene kadar pişirin, ardından diğer malzemelerle tavada pişirmeye devam ederek lezzetli bir karışım oluşturun.

Baby havuçları marinasyon malzemeleri ile dik pozisyonda iyice marine edin. Baby turpları yaprakları açık kalacak şekilde marinasyon sosuyla harmanlayın. Aynı işlemi hindiba ile de yaparak aromatik hale getirin.

Servis yaparken tart tabanına kekten biraz serpiştirip toprak görünümünü verin. Üzerine duxell mantarını ve peynir kremasını ekleyin.

Son olarak, marine edilmiş sebzeleri estetik bir şekilde yerleştirip kalan kek kırıntılarıyla hafifçe üzerini kapatın. Mikrofilizler ve sebzelerle süsleyerek şık bir sunum hazırlayın.