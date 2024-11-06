Üye Girişi
Haberler

MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Ben Saksı Değilim nasıl yapılır? MasterChef yarışmasında 28 Ekim Pazartesi günü, dokunulmazlık oyununda yarışmacılar arasında en iyi "Ben Saksı Değilim" yemeğini yapma mücadelesi gerçekleşiyor. Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? Ben Saksı Değilim tarifi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Ben Saksı Değilim tatlısı nasıl yapılır?

Ben Saksı Değilim tarifi ve Ben Saksı Değilim nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Ben Saksı Değilim'i yapan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor. Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

BEN SAKSI DEĞİLİM NASIL YAPILIR?

Tart hamuru için malzemeler:

  • Un
  • Malt unu
  • Tereyağı
  • Yumurta
  • Soğuk su
  • Kırmızı toz gıda boyası
  • Sarı toz gıda boyası

Tart hamurunu pişirmek için:

  • Nohut
  • Toprak kek için malzemeler:
  • Malt unu
  • Un
  • Sıvıyağ
  • Süt
  • Yumurta
  • Hamur kabartma tozu
  • Mercanköşk
  • Tuz

Peynir kreması için malzemeler:

  • Rama kreması
  • Ekşi krema
  • Rokfor
  • Lime kabuğu rendesi
  • Beyaz ak biber

Duxell mantar için malzemeler:

  • Kestane mantarı
  • Kekik
  • Biberiye
  • Sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber

Baby havuç için marinasyon:

  • Baby havuç
  • Zerdeçal
  • Üzüm pekmezi
  • Alıç sirkesi
  • Kök sebzeler

Baby kabak için marinasyon:

  • Baby kabak
  • Bal
  • Elma sirkesi
  • Pembe biber
  • Süsleme için:
  • Mikrofilizler

Hindiba için marinasyon:

  • Hindiba
  • Zeytinyağı
  • Nar ekşisi
  • Lime zest
  • Rezene için marinasyon:
  • Rezene filizi
  • Zeytinyağı
  • Nar ekşisi
  • Lime zest

BEN SAKSI DEĞİLİM MALZEMELERI NELER?

İlk olarak, tart hamurunu hazırlamak için un ve soğuk tereyağını iyice karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.

Biraz malt unu ekleyin, ardından gıda boyalarını bir miktar yumurta ile çırpıp hamura renk vermesi için karışıma katın.

Hazırladığınız hamuru buzdolabında dinlendirin. Fırına koymadan önce üzerine nohut ekleyerek pişirin.

Toprak görünümü verecek kek için tüm malzemeleri karıştırın ve kek kalıbında pişirin.

Peynir kremasını hazırlamak için kremayı yoğun bir kıvam alana kadar çırpın ve diğer malzemelerle birleştirip pürüzsüz hale getirin.

Duxell mantar hazırlığında, mantarları blenderda ince kıyın ve suyunu çekene kadar pişirin, ardından diğer malzemelerle tavada pişirmeye devam ederek lezzetli bir karışım oluşturun.

Baby havuçları marinasyon malzemeleri ile dik pozisyonda iyice marine edin. Baby turpları yaprakları açık kalacak şekilde marinasyon sosuyla harmanlayın. Aynı işlemi hindiba ile de yaparak aromatik hale getirin.

Servis yaparken tart tabanına kekten biraz serpiştirip toprak görünümünü verin. Üzerine duxell mantarını ve peynir kremasını ekleyin.

Son olarak, marine edilmiş sebzeleri estetik bir şekilde yerleştirip kalan kek kırıntılarıyla hafifçe üzerini kapatın. Mikrofilizler ve sebzelerle süsleyerek şık bir sunum hazırlayın.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Gökçek Ankara halkına mesaj attı, Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! Beşiktaş- Malmö maçı muhtemel 11'leri Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli? Ortak Türk Alfabesi harfleri nedir, kaç harf var? Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılacak, hangi ülkeler var? Galatasaray - Tottenham maç kadrosu! Galatasaray muhtemel 11'i açıklandı mı? Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi? 7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar? ESRA EROL İZLE | 6 Kasım Esra Erol'da yeni bölümde neler olacak? Fatih Aydın bulundu mu? TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.