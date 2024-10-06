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Masterchef Ayşe elendi mi? Masterchef Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi?

Masterchef Ayşe elendi mi? Masterchef Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi?
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Masterchef Ayşe elendi mi? Masterchef yarışmasında bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Danilo Şef'in tabağını en iyi yapan yarışmacı, Masterchef yarışmasına bir hafta daha kalmaya hak kazanacak. Bu hafta eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. Peki, 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Ayşe Ekiz elendi mi?

Masterchef programı 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. Masterchef Ayşe elendi mi? Masterchef Ayşe Ekiz kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Ayşe elendi mi? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF AYŞE ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde Danilo Şef'in tabağını en iyi yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2024 sezonunun öne çıkan yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, 26 yaşında ve Afyonkarahisar'dan katılıyor. Aile yemeklerini hazırladığını söyleyen Ayşe, şeflerden yeni şeyler öğrenme konusunda istekli olduğunu ve kendini geliştirmeyi hedeflediğini vurguluyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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