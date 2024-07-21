MasterChef 9. yarışmacı kim oldu? 21 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi?

Masterchef'te 9. olarak ana kadroya kim girdi? 21 Temmuz'da yayınlanan bölümde, MasterChef jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yarışmacıları zorlu bir eleme turunda denedi. Peki, 21 Temmuz MasterChef'te 9. önlüğü kim giydi? MasterChef ana kadroya katılan 9. yarışmacı kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef'te ana kadroya giren 9. yarışmacı Ayşe oldu.

MASTERCHEF 8. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'in 20 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde 12 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için kıyasıya yarıştılar. Yarışmacılar, şeflerin kendilerinden istediği yemekleri yapabilmek için birbirleriyle yarıştı. İlk 7 yarışmacının belirlendiği MasterChef'te, şefler yarışmacılardan "Churros" yapmalarını istedi.

Ünlü şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin kazananı belirlendi. Jüri üyeleri, Alper'in tabağının en başarılı olduğunu açıklandı. MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya girmeyi başaran 8. yarışmacı Alper oldu.