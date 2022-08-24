Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 24 Ağustos günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Fransız Cafe Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün yemekleri nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Günün menüsü Fransız Cafe Mutfağı oldu. Masterchef'te bugün Fransız Cafe Mutfağı yapılacak. Peki, Masterchef 24 Ağustos günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Fransız Cafe Mutfağı menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Bu haftanın mavi takım kaptanı Yağız oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Serpilay oldu.

Mavi takım yarışmacıları:

- Yağız

- Metin

- Çağatay

- Gamze

- Onur

- Tayfun

- Burak

- Burak Kaya

- Şeyma

Kırmızı takım yarışmacıları:

- Serpilay

- Melih

- Büşra

- Kıvanç

- Dilan

- Barış

- Ayaz

- Kaan

- Fatmanur

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü Fransız Cafe Mutfağı oldu. Toplamda 7 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 24 Ağustos menüsü (Fransız Cafe Mutfağı):

- Soğan Çorbası

- Nicoise Salatası

- Ciğer Terrine

- Dağ Mantarlı Quiche

- Croque Madame

- Beef Bourguinon

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