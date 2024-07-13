Masterchef 2024 yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef fragmanı yayınlandı mı?

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MASTERCHEF 2024 YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MASTERCHEF 2024 TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

2024 MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?