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MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MasterChef yeni sezon hangi tarihte?

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MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MasterChef yeni sezon hangi tarihte? MasterChef 2024 sezonu için merakla bekleyen izleyiciler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Yemek yarışması MasterChef'in yeni sezonu hangi tarihte başlayacak sorusu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. .

Masterchef'in yeni sezonunun yayın tarihi açıklandı. İzleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği MasterChef 2024, yayınlanan fragman ile yeni sezon başlangıç tarihini duyurdu. Peki, MasterChef 2024 Türkiye'nin ekranlara geleceği tarih ne zaman olacak? MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MasterChef yeni sezon hangi tarihte? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef 2024'ün ilk bölümü, 14 Haziran Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak. İlk bölümlerde hızlı eleme etapları yayınlanacak ve yarışmacılar, üçlü gruplar halinde yarışarak ana kadroya girmek için mücadele edecekler.

MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MasterChef yeni sezon hangi tarihte?

MASTERCHEF KAZANANI KİM?

Geçtiğimiz yıl MasterChef, büyük yankı uyandıran All Star sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Eski yarışmacıların yer aldığı bu sezonda, şampiyonların tek tek elendiği yarışmanın finalinde Tahsin ve Esra karşı karşıya geldi. Esra, finalde Tahsin'i geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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