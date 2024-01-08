MASTERCHEF 2023 ŞAMPİYON KİM OLDU? 7 Ocak Masterchef'te Esra mı, Tahsin mi kazandı?

Masterchef 7 Ocak kim kazandı ve Masterchef All Star 2023 birincisi kim olduğu gündeme geliyor. Ünlü yemek yapma yarışmasında son ikiye kalmayı başaran Tahsin ve Esra final bölümünde son kez tezgah başına geçti. Masterchef'te Esra mı, Tahsin mi kazandı merak ediliyor. Şampiyon olabilmek için tüm hünerlerini sergileyen Esra ve Tahsin, şeflerin beğenisini kazanmak için mücadele etti. Masterchef 2023 şampiyon kim oldu? 7 Ocak Masterchef'te Esra mı, Tahsin mi kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF 2023 ŞAMPİYON KİM OLDU?

Masterchef Türkiye All Star'da şampiyon belli oldu. Esra ve Tahsin'in finale kaldığı yarışmanın kazananı Esra Tokelli oldu.

7 OCAK MASTERCHEF'TE ESRA MI, TAHSİN Mİ KAZANDI?

Büyük heyecana sahne olan final bölümü sonrası şampiyon olan isim belli oldu. MasterChef Türkiye All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu.