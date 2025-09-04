MasterChef 2. dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Yarışmacılar bireysel ve takım halinde dokunulmazlık için sahada tüm güçleriyle ter döktü. Heyecanlı anların yaşandığı bölümde, kazanan takım ve eleme potasına giden isimler belli olmaya başladı. Peki, 3 Eylül Çarşamba günü Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı olarak hangi yarışmacılar belirlendi? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar…

MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım arasındaki rekabet nefes kesiyor. Yarışmacılar, takım dokunulmazlığını alabilmek için tüm hünerlerini sergilerken, jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer aldı. Seyircilerin merak ettiği soru ise 3 Eylül Çarşamba günü oynanan oyunda hangi takımın öne geçtiği oldu. İşte son bölümde öne çıkan gelişmeler…

DOKUNULMAZLIK İÇİN KIRAN KIRANA MÜCADELE

Takımlar hem bireysel hem de toplu olarak dokunulmazlık için büyük çaba gösterdi. Gecenin sonunda kazanan taraf belli olurken, eleme potasına gidecek isimler de ortaya çıktı. Peki, haftanın ikinci dokunulmazlığını kim aldı, hangi yarışmacılar eleme adayları arasına girdi? İşte detaylar…

TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ EKİP ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı Takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Gizem oldu.

ELEME POTASINA GİDEN İSİMLER

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sümeyye, haftanın ilk eleme adayı olarak Sercan'ı seçti. Takım oylaması sonucunda ise ikinci eleme adayı olarak Özkan belirlendi.

Haftanın 3. eleme adayı Çağlar oldu.

4. eleme adayı Ayten oldu.

YENİ HAFTANIN TAKIMLARI

Bu hafta takımların dağılımı belli oldu. İşte mavi ve kırmızı takım kadroları:

• Mavi Takım

Ayla (Takım Kaptanı), Hakan, Sümeyye, Onur, Eylül, Özkan, Sercan, İhsan, Cansu, İrem

• Kırmızı Takım

Çağlar (Takım Kaptanı), Çağatay, Furkan, Sezer, Gizem, Mert, Ayten, Nisa, İlhan, Barış