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MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef ikinci ceketi kim aldı? MasterChef'te bu akşam kim kazandı

MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef ikinci ceketi kim aldı? MasterChef'te bu akşam kim kazandı
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MasterChef'te ikinci ceketin sahibi kim oldu ve MasterChef'te ikinci ceketi kim aldı soruları gündeme geliyor. MasterChef yarışmasında dün akşam ilk ceketi Beyza kazandı. 17 Aralık Salı günü MasterChef'te ikinci önlüğü hangi yarışmacı aldı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, MasterChef'te ikinci önlüğü kim aldı? MasterChef'te kim kazandı?

Masterchef ikinci ceketi kim aldı? Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında dün akşam birinci ceketi alan Beyza oldu. MasterChef'te bu akşam (17 Aralık ) kim kazandı ve 2. ceketin sahibi hangi yarışmacı olduğu gündeme geliyor. MasterChef'te kim kazandı? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF'TE İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı toplayarak ilk ceketi kazanan isim Beyza oldu.

MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef ikinci ceketi kim aldı? MasterChef'te bu akşam kim kazandı

MASTERCHEF'TE İKİNCİ CEKETİ KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam ikinci ceket için kıyasıya mücadele yaşanacak. 17 Aralık Salı günü yarışmacılar, ilk etapta reyhan ve kerevit kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlayacak. İkinci aşamada ise eski MasterChef şampiyonu Metin Yavuz konuk olacak. Yarışmacılar, Metin Yavuz'un imza yemeklerinden biri olan Soğanlama yemeğini hazırlayacaklar.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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