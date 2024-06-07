Marmaris'in en iyi plajları! Kleopatra Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı?

Kleopatra Plajına nasıl gidilir ve Marmaris'in en iyi plajları nerede olduğu merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu açıldı. Marmaris'in en güzel plajları ve Kleopatra Plajına nasıl gidildiği tatilciler tarafından araştırılıyor. Marmaris en iyi plajları! Kleopatra Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Detaylar haberimizdedir…

KLEOPATRA PLAJI NEREDE?

Kleopatra Plajı'na Muğla Marmaris yolu üzerinde seyahat ederken, Çamlı Köyü istikametine dönüş yaparak arabayla yaklaşık 6 km ilerledikten sonra Kleopatra Plajı'nın bulunduğu Çamlı Köyü İskelesi'ne varıyorsunuz. Buraya aracınızı park ettikten sonra, bu iskeleden kalkan teknelerle Sedir Adası'na ulaşabilirsiniz.

KLEOPATRA PLAJINA GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

Marmaris'in en iyi plajlarından biri olan Kleopatra Plajı'na giriş ücretsizdir ve Sedir Adası'na giriş yaptıktan sonra ada içinde ekstra bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

MARMARİS'İN EN İYİ PLAJLARI