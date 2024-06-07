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Marmaris'in en iyi plajları! Kleopatra Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı?

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Marmaris'in en güzel deniz nerede? Kleopatra Plajına gitmek isteyen tatilciler, Kleopatra Plajı giriş ücreti ne kadar ve nasıl gidilir sorularına yanıt arıyor. Kleopatra plajına arabayla gidilir mi? Marmaris'in en güzel ve mavi bayraklı denizi nerede olduğu tatile gelenlerin ilgisini çekiyor. Peki, Kleopatra Plajı nerede ve nasıl gidilir? Marmaris'in en temiz plajları!

Kleopatra Plajına nasıl gidilir ve Marmaris'in en iyi plajları nerede olduğu merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu açıldı. Marmaris'in en güzel plajları ve Kleopatra Plajına nasıl gidildiği tatilciler tarafından araştırılıyor. Marmaris en iyi plajları! Kleopatra Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Detaylar haberimizdedir…

KLEOPATRA PLAJI NEREDE?

Kleopatra Plajı'na Muğla Marmaris yolu üzerinde seyahat ederken, Çamlı Köyü istikametine dönüş yaparak arabayla yaklaşık 6 km ilerledikten sonra Kleopatra Plajı'nın bulunduğu Çamlı Köyü İskelesi'ne varıyorsunuz. Buraya aracınızı park ettikten sonra, bu iskeleden kalkan teknelerle Sedir Adası'na ulaşabilirsiniz.

KLEOPATRA PLAJINA GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

Marmaris'in en iyi plajlarından biri olan Kleopatra Plajı'na giriş ücretsizdir ve Sedir Adası'na giriş yaptıktan sonra ada içinde ekstra bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

Marmaris en iyi plajları! Kleopatra Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı?

MARMARİS'İN EN İYİ PLAJLARI

  • Kızkumu Plajı
  • İncekum Plajı
  • Uzunyalı Plajı
  • Marmaris Halk Plajı
  • Turunç Plajı
  • Cennet Adası Plajı
  • İçmeler Plajı
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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