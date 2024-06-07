Marmaris Cennet Adası Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi ve en güzel plajları!

Cennet Adası Plajına nasıl gidilir ve Marmaris'in en iyi plajları nerede olduğu merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu açıldı. Marmaris'in en güzel plajları ve Cennet Adası Plajına nasıl gidildiği tatilciler tarafından araştırılıyor. Marmaris en iyi plajları! Cennet Adası Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Detaylar haberimizdedir…

CENNET ADASI PLAJI NEREDE?

Cennet Adası (Nimara Yarımadası), Muğla ili, Marmaris ilçesi sınırlarındaki yarımada.

CENNET ADASI PLAJINA GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

Cennet Koyu, tatil merkezi Marmaris'in Selimiye mahallesine yakın bir konumda yer almaktadır. Ulaşımı oldukça zorlu olan bu koya, toplu taşıma araçlarıyla yalnızca belirli bir noktaya kadar gidebilirsiniz. Daha sonra ise özel araç ya da taksi ile devam etmeniz gerekmektedir.

MARMARİS'İN EN İYİ PLAJLARI