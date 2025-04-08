Marmaris Belediyesi, muhtarı çileden çıkardı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye tarafından Ramazan ayının son haftasında verilen yardım poşetleri, muhtarları çileden çıkardı. Belediyenin, muhtarlara gönderdiği erzak poşetlerini alan kişilerin adres, isim ve kimlik bilgilerini istemesi Siteler Mahalle Muhtarının tepkisine neden oldu. Mahallede 15 yıldan fazla süredir muhtarlık yapan Gülizar Pekpak, "Marmaris Belediyesi biz muhtarlara güvenmiyor ise 'dağıtın' diye poşet bırakmasın. Güveniyor ise yardım verilen kişilerin afişe edilip onurunu zedelemesin" diyerek belediyenin yardım için gönderdiği poşetleri gelip almasını istedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Belediye tarafından Ramazan ayının son haftasında verilen yardım poşetlerini muhtarlar aracıyla dağıtmasının ardından, erzakları alan kişilerin adres, isim ve kimlik bilgilerini istemesi Siteler Mahalle Muhtarının tepkisine neden oldu. Marmaris Belediyesi'nin yeni başkanı Acar Ünlü, vazife başına gelinceye kadar ilçede böyle bir sıkıntının yaşanmadığını belirten Siteler Mahalle Muhtarı Gülizar Pekpak, "Poşetlerin içerisinde bir miktar dayanıklı gıda malzemesi var. Her gün belediye arayıp poşet içerisinde verilen yardımların kime iletildiğini sadece isim olarak değil ihtiyaç sahibi vatandaşların adres, iletişim ve kimlik bilgisine kadar her şeyi istiyorlar. Bu durum ya biz muhtarlara güvenmediklerini ya da farklı amaçları olduğunu düşündürüyor. Dört dönemdir görevdeyim. Acar Ünlü geldikten sonra belediyenin bize karşı tutumu değişti. Şimdi de kalan yardım poşetlerini geri istediler. Gelip alın gidin dedim" diyerek yardım yapılırken yardıma ihtiyacı olan kişilerin onurunun da düşünülmesi gerektiğini söyledi.

"Belediye dışında herkes bize güveniyor, belediye her gün hesap sormaya kalkıyor"

Marmaris Belediyesi'nin bu tutumunun Acar Ünlü yönetiminden sonra oluştuğunu belirten Siteler Mahalle Muhtarı Gülizar Pekpak, "Bize belediyenin dışında hayırseverlerden de yardım geliyor. Onlarca çocuğa bayramlık alıp verdik ama hiçbir hayırsever çıkıp da 'Kime verdiniz?' demedi. Belediyenin bu denetim anlayışı ise bizi rencide etti. Yardım ediyorsunuz ama güvenmiyorsunuz. Asıl canımızı yakan bu oldu" dedi.

Muhtar Pekpak, belediyenin yardım poşetlerini Ramazan'ın son haftasında gönderdiğini de belirterek, "Vatandaşlar günler öncesinden 'Paket geldi mi?' diye soruyordu. Ramazan'ın son haftasında geldiğinde artık ihtiyacı olan başka kaynaklardan yardım almıştı. Tabii biz yine de ihtiyaç sahiplerine bu paketleri ulaştırdık. Ama zaten geç gelen yardımın üstüne bir de her gün aranarak sorgulanmak, bizi iyice yordu" şeklinde konuştu.

Pekpak ayrıca, "Ramazan'da vatandaşlarımız bizi gizlice çağırıp yardım istiyor. Mahremiyetlerine saygı gösteriyoruz. Kimsenin kimseyi rencide etmeye hakkı yok' diyerek yardımların gizlice yapılması, göstere göstere şov yapılmasını yanlış bulduğunu da ifade etti.

"Her gün arayıp kalan poşetleri sordular"

Muhtar Gülizar Pekpak, "Her gün telefonla arayıp elimde kaç poşet kaldığını sordular. Kime verdiğimi, numarasını, kimlik bilgisini istediler. Bu, hem hukuka aykırı hem de ahlaken yanlış. Biz aracı kurum değiliz, halkın içindeyiz. Vatandaş bize güvenip gelip yardımını veriyor, ama belediyemiz güvenmiyor. En sonunda, 'Alın aslanım, burada iki poşet kaldı, gelin alın' dedim." diye konuştu.

"15 yıldır böyle bir saygısızlık yaşamadım"

Belediyenin tutumunun çok yanlış ve saygısızca olduğunu belirten Muhtar Pekpak, "15 yıldan fazladır muhtarım. Daha önceki başkanlar Ali Acar ve Mehmet Oktay'la çalıştım ama böyle bir Ramazan rezilliği görmedim. Tüm mahalle muhtarları aynı baskıyı yaşıyor ben hepsinin adına konuşuyorum. Bu yapılan büyük bir saygısızlık yardımın içeriğinden çok şekliyle uğraşıyorlar. Biz halkın içindeyiz, onların temsilcisiyiz. Bu yaklaşım, bize olduğu kadar halkımıza da haksızlık" dedi.

"Halk güveniyor ama belediye güvenmiyor"

Pekpak yıllardır sadece kendi mahallesinden değil başka mahallelerden de hayırseverlerin kendisine yardım getirdiğini belirten Pekpak, "Biz halk için buradayız, halkın adamıyız; kimsenin adamı değiliz" diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.

"Belediye sadece aramıyor, gelip kalan poşeti de istiyor"

Mahalle sakini Mahmut Şahin ise belediyenin muhtarlara karşı tavrını eleştirerek, "Dört yıl önce İstanbul'dan Marmaris'e taşındım, son iki yıldır gönüllü olarak muhtarlığa yardım ediyorum. Muhtar hanım mahalleyi çok iyi tanıyor, gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor buna birebir şahidim'. Belediye görevlilerinin dağıtılması için getirdikleri yardım poşetlerini geri istediklerine bizzat şahidim. Bu güvensizlik çok kırıcı. Eğer belediye muhtarlara güvenmeyecekse kendi ekipleriyle kapı kapı dolaşsın, teker teker herkesin bilgilerini alsın ona göre dağıtsın. Ama güvenip poşet bırakıyorsa, lütfen arkasında dursun. Bu mahallede gerçekten yoksul insanlar var. Yardımın amacı bu insanlara ulaşmaksa, güvenle verilmesi gerekir" diyerek mahalle muhtarlarının rencide edildiğini düşündüğünü belirtti.