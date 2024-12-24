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Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? Marmaray'da intihar!

Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? Marmaray'da intihar!
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Son zamanlarda Marmaray Bostancı İstasyonu'nda yaşanan olaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar, olayla ilgili detayları araştırıyor. Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? İntihar eden kişinin kimliği belirlendi mi? gibi soruların cevabı merak ediliyor.

Marmaray Bostancı istasyonunda bir kişi intihar etti. Olayın ardından Marmaray seferi durduruldu. Marmaray resmi X hesabından yapılan açıklamada, 'Marmaray Bostancı istasyonu, saat 12.19'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.' ifadeleri kullanıldı. Peki, Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? Detaylar haberimizde...

MARMARAY BOSTANCI İSTASYONUNDA NE OLDU?

Marmaray Bostancı İstasyonu'nda üzücü bir olay yaşandı. Saat 12.19'da meydana gelen intihar vakası nedeniyle Marmaray seferlerinde aksamalar yaşandı. Olayın ardından, Marmaray yönetimi resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir açıklama yaparak, "Marmaray Bostancı İstasyonu'nda saat 12.19'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmektedir. Marmaray seferleri bu nedenle gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı.

Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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