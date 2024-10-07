Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak?

Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı arızalandı ve seferlerde aksaklık yaşandı. Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye durakları ne zaman açılacak ve Marmaray neden gecikiyor sorularına yanıt aranıyor. Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir...

MARMARAY ARIZALANDI MI?

Marmaray'da sabah saatlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle seferler durdu. İstasyondaki yoğunluk artarken, işe gitmek isteyen yolcular duruma tepki gösterdi.

Marmaray X hesabından şu paylaşımında bulundu, "Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir."