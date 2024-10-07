Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak?
Marmaray seferleri iptal mi oldu ve Marmaray neden arızalandı, ne zaman açılacak soruları gündeme geliyor. Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye durakları neden kapalı ve ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Marmaray, X hesabından seferlerin gecikmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Marmaray ne zaman açılacak?
Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı arızalandı ve seferlerde aksaklık yaşandı. Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye durakları ne zaman açılacak ve Marmaray neden gecikiyor sorularına yanıt aranıyor. Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir...
MARMARAY ARIZALANDI MI?
Marmaray'da sabah saatlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle seferler durdu. İstasyondaki yoğunluk artarken, işe gitmek isteyen yolcular duruma tepki gösterdi.
Marmaray X hesabından şu paylaşımında bulundu, "Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir."
Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir.— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 7, 2024