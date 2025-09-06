Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Emin Okur kimdir? Mehmet Emin Okur kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalarla ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu kararla birlikte, Prof. Dr. Mehmet Emin Okur Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Prof. Dr. Mehmet Emin Okur ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu ve 1995'te yüksek lisansını tamamladı. 1993'ten beri Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde akademisyen olarak görev yapmakta olup, 2016'da doçent, 2021'de profesör unvanını aldı. 2018-2021 arasında MÜSEM Müdürlüğü yaptı ve Eylül 2024'ten itibaren İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası kitap ve makalelerle bilim dünyasına katkıda bulunan Okur, reel sektörde yönetim danışmanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve yönetici geliştirme alanlarında da çalışmaktadır. Ayrıca 15'e yakın sivil toplum kuruluşunda yönetici veya kurucu olarak yer aldı. 2011-2013 arasında SETA'da, 2019'dan beri ise İBA ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyesidir. 2013'ten beri Association of Information Technology ve Turing üyelikleri bulunmaktadır.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur'un doğum yılına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak akademik kariyerine başladığı tarihler göz önüne alındığında, 50'li yaşlarının sonlarında olduğu tahmin edilmektedir.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR NERELİ?

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur'un memleketi hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak eğitim ve uzun yıllar süren akademik kariyeri Marmara Üniversitesi çatısı altında gerçekleştiği için, İstanbul ve çevresiyle güçlü bağları olduğu düşünülmektedir.

PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, akademik kariyerinin yanı sıra özel hayatında da ailesine büyük önem veren bir isimdir. Evli olan Okur, dört çocuk babasıdır. Ailesiyle vakit geçirmekten keyif alan Okur, hem akademik hem de kişisel yaşamında dengeyi sağlamaya özen göstermektedir. Bu yönüyle, hem iş hem de aile hayatında sorumluluklarını başarıyla yerine getiren bir akademisyen olarak tanınmaktadır.