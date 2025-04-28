Topluma "Deprem" korkusu pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor

Türkiye'nin değişmeyen gündemi haline gelen depremler, uzmanların açıklamalarını daha da kritik hale getirirken, Prof. Dr. Naci Görür son günlerde beklenmedik bir tartışmanın merkezinde yer aldı. Kahramanmaraş depremini öngörmesiyle büyük saygı kazanan ve sık sık Marmara'da beklenen büyük depreme dikkat çeken Görür, bu kez bir inşaat firmasını ziyaretiyle gündeme geldi.

"BÖYLE İYİ YAPILMIŞ PROJELERDE..."

Bir inşaat firmasının proje tanıtımı sırasında görüntülenen Görür, "Böyle iyi yapılmış projelerde afet boyutunda bir şey olmaz" diyerek övgüde bulundu. Bu sözleri kamuoyunda "reklam yapmak" suçlamalarını beraberinde getirdi. Görüntülerin hızla sosyal medyaya yayılmasıyla birlikte, birçok kullanıcı Görür'ü "deprem korkusunu kullanarak ticari projelere destek vermekle" eleştirdi.

SEVİLAY YILMAN'DAN SERT ELEŞTİRİ

Gazeteci Sevilay Yılman da konuyla ilgili tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Yılman, yaptığı paylaşımda "İstanbul'da çok büyük deprem bekliyor iddiasını sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, depreme dayanıklılığıyla övünen Sancaktepe Japon Konutları'nı pazarlamak için reklam filminde rol almış. Tesadüfe bakın ki inşaatı yapan firma da Görür'le aynı tezi savunan Japon Yoshinori Moriwaki'ye ait. Konutların metrekare fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Ne güzel dünya değil mi?" ifadelerine yer verdi.

"RANT" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Yılman ayrıca, deprem korkusunun rant aracı haline getirildiğini savunarak, bu süreçte hakikatten başka bir amacı olmayan isimlerin göz ardı edildiğini vurguladı.

SON AÇIKLAMASI: BÜYÜK DEPREM OLACAKTIR

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar arasında başlayan tartışmalar devam ederken Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Görür, konuk olduğu programda "Benim nezdimde tek görüş vardır. Marmara'da büyük deprem olacaktır. Bu depremler büyük deprem olma olasılığını öne çekmiştir. Stres birikim alanını derinleştirmiş, çabuklaştırmıştır. Kumburgaz fayının kırılmamış 40 kilometresi hatta 50 kilometresi var. Kırılan 20 kilometrelik bir yer. Marmara kırılmak zorundadır. Kendimizi aldatmayalım. İnsanım ölmesin istiyorum. Bilimsel doğruları söylemek zorundayız. Bunun karşısında görüş varsa gelsin koysun önüme verileri" demişti.