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Topluma "Deprem" korkusu pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor

Topluma
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Kahramanmaraş depremini önceden tahmin etmesiyle tanınan Prof. Dr. Naci Görür, bir inşaat firmasını ziyaretinde yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı. "Böyle iyi yapılmış projelerde afet boyutunda bir şey olmaz" diyen Görür, reklam yaptığı gerekçesiyle eleştirildi. Gazeteci Sevilay Yılman başta olmak üzere birçok kişi, Görür'ün deprem korkusunu rant malzemesi haline getirdiğini savundu.

Türkiye'nin değişmeyen gündemi haline gelen depremler, uzmanların açıklamalarını daha da kritik hale getirirken, Prof. Dr. Naci Görür son günlerde beklenmedik bir tartışmanın merkezinde yer aldı. Kahramanmaraş depremini öngörmesiyle büyük saygı kazanan ve sık sık Marmara'da beklenen büyük depreme dikkat çeken Görür, bu kez bir inşaat firmasını ziyaretiyle gündeme geldi.

"BÖYLE İYİ YAPILMIŞ PROJELERDE..."

Bir inşaat firmasının proje tanıtımı sırasında görüntülenen Görür, "Böyle iyi yapılmış projelerde afet boyutunda bir şey olmaz" diyerek övgüde bulundu. Bu sözleri kamuoyunda "reklam yapmak" suçlamalarını beraberinde getirdi. Görüntülerin hızla sosyal medyaya yayılmasıyla birlikte, birçok kullanıcı Görür'ü "deprem korkusunu kullanarak ticari projelere destek vermekle" eleştirdi.

SEVİLAY YILMAN'DAN SERT ELEŞTİRİ

Gazeteci Sevilay Yılman da konuyla ilgili tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Yılman, yaptığı paylaşımda "İstanbul'da çok büyük deprem bekliyor iddiasını sürdüren Prof. Dr. Naci Görür, depreme dayanıklılığıyla övünen Sancaktepe Japon Konutları'nı pazarlamak için reklam filminde rol almış. Tesadüfe bakın ki inşaatı yapan firma da Görür'le aynı tezi savunan Japon Yoshinori Moriwaki'ye ait. Konutların metrekare fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Ne güzel dünya değil mi?" ifadelerine yer verdi.

"RANT" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Yılman ayrıca, deprem korkusunun rant aracı haline getirildiğini savunarak, bu süreçte hakikatten başka bir amacı olmayan isimlerin göz ardı edildiğini vurguladı.

SON AÇIKLAMASI: BÜYÜK DEPREM OLACAKTIR

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar arasında başlayan tartışmalar devam ederken Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Görür, konuk olduğu programda "Benim nezdimde tek görüş vardır. Marmara'da büyük deprem olacaktır. Bu depremler büyük deprem olma olasılığını öne çekmiştir. Stres birikim alanını derinleştirmiş, çabuklaştırmıştır. Kumburgaz fayının kırılmamış 40 kilometresi hatta 50 kilometresi var. Kırılan 20 kilometrelik bir yer. Marmara kırılmak zorundadır. Kendimizi aldatmayalım. İnsanım ölmesin istiyorum. Bilimsel doğruları söylemek zorundayız. Bunun karşısında görüş varsa gelsin koysun önüme verileri" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıBükücü:

Boş yapma Haberler... Ben Malatyalı olarak Kahramanmaraş ve Elazığ depremlerinin şahidiyim. Bu adam çoğu depremi bildi ve deprem olacak dikkatli olun diyor. Kimseyi korkutmak için değil tedbirli olmaları için uyarıyor !

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Haber Yorumlarıisa Taylan:

Abi, bir adam Fox (Now) tv ye çıkıyorsa, hadi çıktı bir de korku pompalıyorsa, bu adamdan vatana millete hayır gelmez. Bu çok muhterem de deprem olabilecek her yeri söylüyor sonra ben söylemiştim diyor. :)) Bence iyi bir aile çocuuuuu....

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Haberleri artık takipten çikacağım. Hem iktidar yandaşı hem cinconsaray yandaşı manşetler atıyor. objektif olun biraz

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Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Adamı itibarsızlaştırma hareketleri. Yemezler...

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Haber YorumlarıSUNSET null:

dün kanal İstanbul'a karşı çıktı diye bugün linç başlatıldı

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Haber Yorumlarıqfnvkd6z4x:

allahtan geldin Allah’a döneceğiz. bu kadar kasmayın

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Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Gazeteciler haberciler, Prof.Şenol Üşümezsoy gibi dürüst vatansever bilim adamlarını ekrana taşımaz rantçı, sözde bilim adamı uzmanları ekrana taşır kasıtlı halka korku pompalarsanız olacağı bu, Maraş depremi tüm jeologlar tarafından tahmin edilmişti ama Düzce ve 23 Nisan depremlerini bir tek adam Ş.Üşümezsoy bilmişti. Ve diyor ki büyük deprem söyleyenler bilimsel değil sadece rant için söylüyorlar.

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Haber YorumlarıXeyati 2:

99 da deprem olmuştu i zaman deprem dede lakaplı bir profesör vardı okadar konuşmuş milletin aklına gelen yatmıştı.sonra milletvekili adayı oldu havasını aldı.yani herkes kendi çıkari için çabalıyor Naci görür da onlardan biri oda tutturamadı.

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

deprem rantcıları

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Haber YorumlarıXeyati 2:

depremi herkes biliyor çünkü burası bir deprem ülkesi on yıldır olacak diyor bir gün oldu bumu bilmek hayır efendim bir b..k bilmiyorlar

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