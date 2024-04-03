Marilyn Monroe ölümü tarihte sıkça gündeme gelen meçhul konulardan biri. Kayıtlara intihar olarak geçen ölümün arka perdesi merak ediliyor. Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe intihar mı etti? İşte ayrıntılar...

MARİLYN MONROE KİMDİR?

Marilyn Monroe, 1 Haziran 1926'da Los Angeles'ta doğdu. Asıl adı Norma Jeane Mortenson olan sanatçı, çocukluğunu koruyucu ailelerde ve yetimhanede geçirdi. 16 yaşında evlendi ve 1944'te bir fotoğrafçı tarafından keşfedildi. Pin-up mankenliği yapmaya başladı ve kısa sürede film sözleşmeleri almaya başladı. 1953 yılında, Niagara, Erkekler Sarışınları Sever ve Milyoner Avcıları gibi filmlerde başrol oynayarak Hollywood'un en popüler yıldızlarından biri oldu. Cinsel çekiciliği ve aptal sarışın imajıyla ünlenen Monroe, aynı zamanda dramatik rollerde de başarılı oldu. Otobüs Durağı, Prens ve Dilber, Bazıları Sıcak Sever gibi filmlerle eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini kazandı. Monroe, üç kez evlendi ve boşandı. İlk eşi James Dougherty, ikinci eşi beyzbol yıldızı Joe DiMaggio, üçüncü eşi ise ünlü yazar Arthur Miller'dı. Monroe, ayrıca ABD Başkanı John F. Kennedy ve kardeşi Robert F. Kennedy ile de ilişkisi olduğu iddia edildi.

MARİLYN MONROE NEDEN ÖLDÜ?

Marilyn Monroe, 1962 yılında, rol alacağı The Misfits filminin çekimleri sırasında sağlık ve psikolojik sorunlar yaşadı. Alkol ve ilaç bağımlılığı, depresyon ve anksiyete ile mücadele eden sanatçı, birkaç kez hastaneye kaldırıldı ve psikiyatrik tedavi gördü. Filmin çekimleri tamamlandıktan sonra, Monroe, yeni bir film projesi için Fox stüdyolarıyla anlaştı. Ancak film çekimleri sırasında, Monroe'nun sık sık sete gelmemesi, geç kalmaları ve hatırlayamaması nedeniyle, stüdyo tarafından kovuldu. Monroe, bu duruma çok üzüldü ve stüdyoyla yeniden anlaşma yapmaya çalıştı. Ancak bu sırada, 4 Ağustos 1962'de, Brentwood'taki evinin yatak odasında ölü bulundu. Ölümünün ardından yapılan otopsi sonucunda, ölüm sebebi yüksek dozda barbitürat alımı sonucu muhtemel intihar olarak ilan edildi. Monroe'nun cesedi, eski kocası Joe DiMaggio tarafından alındı ve 8 Ağustos 1962'de Westwood Village Memorial Park Mezarlığı'nda toprağa verildi.