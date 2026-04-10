Mardin’de dijital medya çalıştayı TİGAD Genel Başkanı'nın konuşmasıyla başladı

Mardin’de gerçekleştirilen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazeteciler, medya temsilcileri ve sektör paydaşlarını buluşturdu. Açılış programında konuşan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, dijital medyanın Türkiye’deki gelişim sürecine dikkat çekerek, yürütülen çalışmaların sektör adına önemli kazanımlar sağladığını vurguladı. Çalıştayda hem dijital dönüşüm süreci hem de gazeteciliğin geleceği masaya yatırıldı.

DİJİTAL MEDYANIN YASAL MÜCADELESİ VE KAZANIMLAR

Çalıştayın açılışında konuşan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, dijital medyanın yıllarca yasal bir tanımı olmadan faaliyet gösterdiğini belirterek, bu alanda verilen mücadelenin önemine dikkat çekti. Geçgel, internet medyasında çalışan gazetecilerin uzun süre basın kartı ve resmi haklardan yararlanamadığını, bu eksikliğin giderilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti. Yapılan girişimler sonucunda dijital medyanın yasal zemine kavuştuğunu vurgulayan Geçgel, bugün sektörde çalışan gazetecilerin önemli haklara erişebildiğini söyledi.

ÇALIŞTAYLARLA SEKTÖRÜN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Geçgel, dijital medyanın gelişimi için yalnızca yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını, aynı zamanda sektörün sürekli gelişimini sağlayacak platformlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu kapsamda düzenlenen çalıştayların, gazeteciler arasında bilgi paylaşımını artırdığını ve geleneksel medya ile dijital medyanın entegrasyonuna katkı sunduğunu dile getirdi. Türkiye genelinde başlatılan çalıştay serisinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Geçgel, hedeflerinin tüm illerde bu buluşmaları gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

MEDYA TEMSİLCİLERİNDEN YOĞUN KATILIM VE ORTAK MESAJ

Çalıştaya Türkiye’nin farklı illerinden gelen gazeteciler, medya yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı. Programda dijitalleşmenin medya üzerindeki etkileri, yerel basının karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, dijital dönüşüm sürecinde iş birliğinin artırılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Çalıştayın, medya sektörünün geleceğine yön verecek önemli çıktılar sunması bekleniyor.

Haber: Hüseyin Zorkun