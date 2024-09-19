Manisa Valisi kim oldu? Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Manisa'ya yeni vali atandı. Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Manisa Valisi Vahdettin Özkan nereli, kaç yaşında? Manisa Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

MANİSA VALİSİ KİM OLDU?

İşte yeni valiler:



MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN KİMDİR?

ahdettin Özkan 1968 yılında Muş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi (1989). Kalkınma Sosyolojisi alanında Yüksek Lisans yaptı (2002). Evli ve iki çocuk babasıdır.

1990 YILINDA İNTİSAP ETTİGİ MÜLKİ İDARE AMİRLİGİ GÖREVİNDE SIRASIYLA;

* Kaymakam Adayı (Bingöl) (1990-1993)

* Erzurum Ilıca Kaymakamı (1993-1995)

* Van Bahçesaray Kaymakamı (1995-1997)

* Van Vali Yardımcısı (1997-2000)

* OHAL Bölge Vali Yardımcısı (2000-2002)

* Koordinatör Vali Yardımcısı (2002-2003)

* Diyarbakır Vali Yardımcısı (2003-2004)

* İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı (2004-2005)

* İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (2005-2006)

* Mülkiye Başmüfettişi (2006-2007)

* Şırnak Valisi (2010-2013)

* Isparta Valisi (2013-2016)

* Kahramanmaraş Valisi (2016-2020)

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı (2007-2010)

* 10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Konya Valisi olmuştur.

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