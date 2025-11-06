Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest müzik grubunun "hayasızca hareket" iddiasıyla yargılandığı davada, mahkeme üyelerin imza zorunluluğunu kaldırırken yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Dava, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest müzik grubunun sahne performanslarında "hayasızca hareketler" yaptığı iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, grup üyeleriyle birlikte sahnede dans eden ve "AYDEED" sahne adını kullanan sanatçı Ayça Dalaklı'nın da aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Savcılığın hazırladığı iddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylece Manifest grubu üyeleri ve Ayça Dalaklı'nın yargılandığı dava görülmeye başlandı. Mahkeme, ilk incelemesinde sanıkların imza şartını kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

BASİT YARGILAMA USULÜYLE KARAR

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 24 Ekim'de yapılan inceleme sonucunda davayı basit yargılama usulü kapsamında dosya üzerinden değerlendirdi. Mahkeme, adli kontrol kararlarını gözden geçirerek sanıkların imza zorunluluğunu kaldırdı ancak yurt dışına çıkış yasağını sürdürdü.