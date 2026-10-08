MANGO, İstanbul’daki üç yeni açılışla Türkiye’de 80 mağazaya ulaştı

Toplamda 2.500 m²’yi aşan alana sahip üç yeni mağazayla 50’nin üzerinde yeni istihdam yaratan MANGO, çağdaş ve çok yönlü kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarını, markanın ruhunu ve tazeliğini yansıtan Akdeniz esintili New Med konseptiyle tüketicilerle buluşturuyor.

Yeni mağaza açılışları, MANGO’nun 4E 2024-2026 Stratejik Planı’nın bir parçasını oluştururken şirket, güçlü büyüme ivmesi doğrultusunda farklılaşan değer önerisini güçlendirmeyi ve mevcut mağazaları ile online kanalındaki satışlarını artırmayı hedefliyor.

2025 yılında Türkiye’de sergilediği güçlü performansı devam ettiren MANGO, 2026 yılında ülke genelinde belirlediği 10 yeni mağaza açma hedefine yılın ilk dokuz ayında ulaşarak Türkiye’deki toplam mağaza sayısını 80’e yükseltti.

Moda dünyasının uluslararası liderlerinden MANGO, İstanbul’da açtığı üç yeni mağazayla Türkiye’deki perakende varlığını güçlendirirken, ülke için belirlediği 2026 büyüme hedefine yalnızca dokuz ayda ulaştı. Türkiye pazarına olan bağlılığını sürdüren MANGO, üç yeni satış noktasıyla 50’nin üzerinde yeni istihdam yarattı. Yeni mağazalar; İstanbul Havalimanı yakınında yer alan Florentia Village, İstanbul’un önde gelen yerleşim bölgelerinden birinde bulunan İstanbul Koru Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi ve son olarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde bulunan İstanbul AVM’de açıldı.

Florentia Village’da 800 m²’yi aşan alana sahip mağazada MANGO’nun kadın ve erkek koleksiyonları sunulurken, 485 m² alana sahip İstanbul Koru Florya mağazasında ise kadın koleksiyonu yer alıyor. MANGO’nun Türkiye’de 80 mağazaya ulaşmasını sağlayan son açılışı ise 1.200 m²’yi aşan alanıyla İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesindeki İstanbul AVM’de gerçekleştirildi. Mağazada MANGO’nun Barselona’daki tasarım merkezinde görev yapan 500 uzmandan oluşan ekip tarafından tasarlanan giyim, ayakkabı ve aksesuardan oluşan kadın, erkek ve çocuk koleksiyonları tüketicilerle buluşuyor. Zamansız ve çok yönlü temel parçaları, markanın Akdeniz mirasından ilham alan daha şık ve çağdaş tasarımlarla bir araya getiren MANGO koleksiyonları, markanın üstün kalite ve zarif tasarım anlayışına olan bağlılığını yansıtıyor. Yeni mağazalarda ayrıca MANGO’nun Akdeniz mirası ve kültüründen ilham alan New Med konsepti de yer alıyor. Doğal dokular, sıcak tonlar ve sürdürülebilir malzemelerle şekillenen iç mekân tasarımı, aydınlık ve ferah bir alışveriş ortamı yaratıyor.

Son mağaza açılışıyla Türkiye’deki 80’inci satış noktasına ulaşan MANGO, 2026 yılı için belirlediği büyüme hedefine yalnızca dokuz ayda ulaşarak Türkiye’deki güçlü büyümesini ve ülkenin önemli lokasyonlarındaki perakende varlığını güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Yeni mağaza açılışları, MANGO’nun farklılaşan değer önerisini güçlendirmeyi, güçlü büyüme ivmesini sürdürmeyi ve mevcut mağazaları ile online kanalındaki satışlarını artırmayı hedefleyen 4E 2024–2026 Stratejik Planı’nın bir parçasını oluşturuyor. Strateji, MANGO’nun global cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 3,8 milyar Euro’ya ulaştırdığı (sabit döviz kurlarıyla yüzde 16 artış) 2025 yılındaki güçlü performansının üzerine inşa ediliyor. Bu büyüme ivmesi 2026 yılının ilk yarısında da devam ederken, MANGO’nun global gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 1,852 milyar Euro’ya ulaşırken, sabit döviz kurlarıyla yüzde 10,7 artış kaydetti.

MANGO, 1997 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor ve Türkiye, markanın dünya genelindeki en güçlü performans gösteren ilk beş pazarı arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılını ülke genelinde toplam 40.000 m²’yi aşan 70’in üzerinde satış noktasıyla kapatırken, kendi online kanalı ve diğer pazar yerleri üzerindeki dijital varlığını da sürdürüyor.