Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu Mandıra Filozofu filmi 4 Nisan 2014'te vizyona girdi. Mandıra Filozofu filmi, televizyon ekranlarında sık sık seyirci ile buluşuyor. Peki, Mandıra Filozofu konusu ne? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU NEDİR?

Paraya karşı olan Mustafa Ali, Milas'ın Çökertme köyünde şehir hayatından uzak yaşamaktadır. Yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inanmaktadır. İstanbul'da yaşayan zengin iş adamı Cavit'in, Mustafa Ali'nin arazisini alarak otel yapmak istemesi ile Mustafa Ali'nin hayatı altüst olur. Kuzeni Şükrü aşık olduğu kız Gülşah ile evlenebilmek için Gülşah'ın babası kızını işsiz birisine vermeyeceği için minibüs alıp evlenmek istemektedir. Bu sebeple ortak olan arazinin satılmasını ister. Tabi köyde bir takım komik olaylar yaşanır. Cavit bey, uzun yıllardır yoğun iş temposuna çalışan toplantılardan çıkmayan zengin ve her türlü imkana sahip birisidir fakat ne doğru düzgün tatil yapabilmekte ne de hayatın tadını çıkarabilmektedir. Eşi devamlı ona diyet yaptırmaktadır. Mustafa Ali en sonunda Cavit Bey'i ikna eder ve kendisi gibi şehirden uzak yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inandırmıştır. Cavit bey, Şükrü'ye minibüs alır ve Çökertme köyüne yerleşip Mustafa Ali gibi bir hayat sürmeye başlar.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Müfit Can Saçıntı

- Rasim Öztekin

- Ayda Aksel

- Eser Eyüboğlu

- Begüm Öner

- Ahu Sungur

- Hakan Bulut

- Kemal Kuruçay

- Gülnihal Demir

- Merve Dizdar

- İlter Kanat

- Halil Bozkurt

- İlyas İlbey

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mandıra Filozofu filminin çekimleri Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleşmiştir.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.6 olarak karşımıza çıkmaktadır.