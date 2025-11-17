Malta Polonya hangi kanalda? Malta Polonya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Malta Polonya maçı hangi kanalda? Malta Polonya Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Malta Polonya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Malta Polonya maçını hangi kanal veriyor? İşte Malta Polonya maçı yayın bilgisi haberimizde...

MALTA POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Malta Polonya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Malta Polonya maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

MALTA POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Malta Polonya maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.