Malefiz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Malefiz filmi ne zaman, nerede çekildi? Malefiz filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Malefiz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Malefiz filmini izleyecek olanların merak ettiği Malefiz konusu nedir, Malefiz oyuncuları kimler ve Malefiz özeti gibi konuları inceliyoruz.

MALEFİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 28 Mayıs 2014 (Fransa)

Malefiz, bir insan krallığını çevreleyen büyülü bir orman diyarı olan Moors'ta yaşayan güçlü bir peridir. Genç bir kızken, Stefan adında bir insan köylü çocuğuyla tanışır ve ona aşık olur. Stefan, Malefiz'in 16. doğum gününde, ona gerçek aşkın öpücüğü dediği şeyi verir, ama bu asla olmayacaktır. Stefan'ın aşkı hırs yaptığı için gölgelenir ve yaşlandıkça ikisi birbirinden ayrılır ve Malefiz, Moors'un koruyucusu olur.

Bu arada Kral Henry Moors'un zenginliklerini (mücevher) çalmanın hırsı ile, Moors'u fethetmeye çalışır, Malefiz onu ölümcül şekilde yaralar ve geri çekilmeye zorlar. Ölmek üzereyken, Malefiz'i öldüren kişinin halefi olacağını ve kızıyla evleneceğini ilan eder. İktidar hırsında olan Stefan, Moors'taki Malefiz'i yıllar sonra ziyaret eder, kalbini kazanır, Malefiz onu affeder fakat ona gizlice uyuşturucu verir. Malefiz derin uykuya dalar, ancak Stefan onu öldürmeye cesaret edemez. Bunun yerine, periler için öldürücü olan demiri kullanarak kanatlarını koparır ve onları götürüp krala sunar. Stefan'ın acımasız ihanetiyle harap olan Malefiz, Moors'u karanlık bir krallığa dönüştürür, kalbi taşlaşır. Hayatını kurtardığı Diaval adlı bir kargayı ona hizmet etmesi için insana dönüştürür. Artık Malefiz'in kanatları Diaval olacaktır.

Bir süre sonra Diaval, Malefiz'e Kral Stefan'ın yeni doğan kızı Aurora'nın vaftiz edildiğini bildirir. İntikam için Malefiz davetsiz olarak şatoya gelir ve henüz bebek olan prensesi lanetler; 16. doğum gününde parmağını çıkrık miline batıracak ve sonsuza kadar uykuya dalacaktır. Malefiz, Stefan'ın merhamet etmesi isteğiyle alay eder, ancak lanetin bozulması için tek bir şart sunar; Lanet, Malefiz ve Stefan'ın var olmadığına inandıkları gerçek aşkın öpücüğü ile bozulabilecektir.

Stefan, Aurora'yı 16. doğum gününden sonraki güne kadar korumaları için üç periyle (Knotgrass, Thistlewit ve Flittle) birlikte yaşaması için ormanın içindeki bir klübeye gönderir. Krallıktaki tüm çıkrıkları yok eder ve kalıntılarını kale zindanında saklar. Stefan, Malefiz'i bulmak ve öldürmek için ordularını gönderir, ancak Malefiz, kendisini ve Moors'un sakinlerini askerlerden korumak için Moors'u aşılmaz bir dikenli duvarla çevreler. Laneti engellemeye çalışan Stefan, karısını ölüm döşeğinde görmeyi bile ihmal ederek deliliğe ve paranoyaklaşmaya doğru gider.

Malefiz, perileri ve Aurora'nın evini bulur. Yıllar geçtikçe Malefiz, Aurora'nın büyümesini uzaktan izler ve beceriksiz ve ihmalkar periler ona gerektiği gibi bakmadığında yavaş yavaş onunla ilgilenmeye başlar. Aurora 15 yaşındayken Malefiz ile ilk kez karşılaşır. Yıllarca gözetlendiğinin farkında olan Aurora, Malefiz'in "peri vaftiz annesi" olduğuna inanır. Malefiz, zaman geçtikçe kıza değer verdiğini fark eder ve laneti bir şekilde geri almaya çalışır, ancak başarısız olur, gerçek aşkın öpücüğü dışında laneti kıramaz. Bu arada, ormanda Aurora, Phillip adında genç bir prensle tanışır ve ikisi birbirinden etkilenir.

Aurora'nın 16. doğum gününden bir gün önce, Aurora Malefiz'e onunla Moors'ta yaşamak istediğini söyler. Aurora sonra kulübeye döndüğünde, periler istemeden Aurora'ya geçmişini, babasının kim olduğunu ve Malefiz'in gerçek kimliğini ağızlarından kaçırır. Aurora hemen öldü bildiği babasının şatosuna koşar, onu bulur ve sarılır. Babası Kral Stefan çok şaşırır ve kızını korumaya ve Malefiz'i öldürmeye o kadar odaklanmıştır ki, kızına sarılamaz ve muhafızlara hemen Aurora'yı odasına götürüp kilitlemelerini emreder. Aurora ise Malefiz'in ona lanetten hiç bahsetmemesine üzülür.

Aurora'yı korumak isteyen Stefan, Malefiz'i öldürmeyi planlarken onu bir odaya kilitler, ancak lanetin gücü Aurora'yı zindana çeker. Aurora parmağını bir iğneye batırır ve derin bir uykuya dalarak, laneti yerine getirir. Malefiz, onu kurtarmaya niyetiyle Phillip'i kaçırır ve Stefan'ın kalesine sızar. Phillip uyuyan Aurora'nın odasına girer, fakat öpücüğü Aurora'yı uyandırmaz. Sonunda geçmişteki hatalarından pişmanlık duyan Malefiz, gözyaşları içinde Aurora'dan özür diler ve alnını öper. Malefiz'in vaftiz kızına duyduğu annelik duyguları gerçek aşk olarak sayıldığından, Aurora uyanır.

Malefiz ve Aurora şatodan ayrılmaya çalışırken, Stefan ve muhafızları onları pusuya düşürür. Malefiz'e bir demir ağ atılır. Malefiz, Diaval'ı Stefan'ın muhafızlarıyla savaşan bir ejderhaya dönüştürür, ancak sonunda o da yakalanır. Stefan ölümcül darbeyi indirmeden önce, Aurora Malefiz'in kafeste kilitli olan kanatlarını bulur ve serbest bırakır. Kanatlar Malefiz'e uçar ve kendilerini Malefiz'in vücuduna yeniden bağlarlar. Malefiz uçarak, Stefan'ı kalenin en yüksek kulesinin tepesine taşır, ancak onu öldürmeye cesaret edemez. Ancak arkasını dönerken Stefan Malefiz'e saldırır ve ikisi de birbirine dolanarak kuleden düşer. Malefiz kanatlarını açar ve Stefan tutuşunu kaybeder ve düşerek ölür.

Sonunda Malefiz, Moors'u eski ihtişamına geri döndürür ve konumunu iki krallığı sonsuza dek birleştirmek için bozkırların kraliçesi olan Aurora'ya verir, Phillip de onlarla birlikte yaşamaya gelir.



MALEFİZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Angelina Jolie - Maleficent

Ella Purnell ve Isobelle Molloy - genç Maleficent

Elle Fanning - Prenses Aurora

Vivienne Jolie-Pitt[8] ve Eleanor Worthington Cox - genç Prenses Aurora

Janet McTeer - yaşlı Aurora (filmin anlatıcısı)

Sharlto Copley - Kral Stefan

Michael Higgins - genç Stefan

Sam Riley - Diaval

Imelda Staunton - Knotgrass

Juno Temple - Thistlewit

Lesley Manville - Flittle

Brenton Thwaites - Phillip

Kenneth Cranham - Kral Henry

Hannah New - Leila