Malazgirt 1071 oyuncuları kim? Malazgirt 1071 konusu, oyuncuları ve Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti 1071 özeti!

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MALAZGİRT 1071 KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 11 Şubat 2022 (Türkiye)

Yönetmenleri: Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar

Film, Anadolu ve Türk tarihinin en önemli tarihi olaylarından biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni (1071) konu edinmektedir.

Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu seferlerini devam ettirir. Bizans'ta yaşanan iç karışıklıklar, Türklerin Anadolu'da hızlıca yol almasının önünü açar. Bu duruma dur demek isteyen Bizans komutanı Romen Diyojen, darbe girişimiyle yönetimi ele geçirmeye çalışsa da, başarılı olamayarak idama mahkum edilir. Kraliçe Ludika'nın bir gece yarısı operasyonu ile Bizans tahtına çıkan Romen Diyojen'in hedefinde ise, Türkleri Anadolu'dan atma düşüncesi vardır.

İki büyük ordu, Muş'un Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda 1000 yıl sürecek serüveni başlayacaktır..

MALAZGİRT 1071 OYUNCULARI VE KADROSU

Malazgirt 1071, 2019 yılı yapımı, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni konu edinen, yönetmenliğini Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği aksiyon, tarih ve savaş türündeki Türk yapımı sinema filmidir. Filmin başrollerinde Cengiz Coşkun, Caner Kurtaran, Vildan Atasever ve Haluk Piyes bulunmaktadır.

ÇEKİMLER

Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında 1071 yılında gerçekleşen ve Alp Arslan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşı işleyen filmin çekimleri, yedi haftada tamamlandı.

TRT ile 2056 Sinema şirketinin ortak yapımcılığında, Konya'da ve İstanbul'da yedi hafta süren çekimlerde, pek çok tarihi mekanın kullanılmasına özen gösterildi. Özellikle Konya'da Selçuklu döneminden kalma hanlar, bedestenler ve külliyelerin yanı sıra, Sille'deki 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi de filmin çekim mekanlarının arasında yer aldı. Filmin bütçesi ise 14 milyon lira olarak açıklandı.

Selçuklu hükümdarı Alparslan'ı, özellikle Diriliş ''Ertuğrul'' dizisinden tanınan Cengiz Coşkun canlandırırken, Caner Kurtaran Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i, Vildan Atasever Bizans kraliçesi Ludika'yı ve Haluk Piyes de Selçuklu komutanı Afşin Bey'i canlandırmaktadır.