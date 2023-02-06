Malatya Yeşilyurt Belediyesi hangi partiden? Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?
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Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Malatya Yeşilyurt Belediyesi hangi partiden? Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? soruları aratılıyor. Peki, Malatya Yeşilyurt Belediyesi hangi partiden? Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? İşte detaylar...
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MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANIMEHMET ÇINAR HANGİ PARTİDEN?
1977 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. İnönü Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir.
2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevinde bulundu. 2009 yılında Malatya Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. İmar Komisyon Başkanlığı ve Ulaşım Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu.2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimleri'nde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.
Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Olarak Seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede ingilizce bilmektedir.