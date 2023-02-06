Malatya Yeşilyurt Belediyesi hangi partiden? Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Malatya Yeşilyurt Belediyesi hangi partiden? Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? soruları aratılıyor. Peki, Malatya Yeşilyurt Belediyesi hangi partiden? Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? İşte detaylar...