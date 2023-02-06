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Malatya okullar tatil mi? Malatya bugün okul var mı?

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Malatya okullar tatil mi? Malatya bugün okul var mı?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ülkeyi yasa boğan deprem sonrası Malatya okullar tatil mi? Malatya bugün okul var mı konuları araştırıldı.

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Gaziantep-Kahramanmaraş-Şanlıurfa-Diyarbakır-Adıyaman-Osmaniye- Malatya illerinde çok şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü konusunda AFAD Kahramanmaraş/Pazarcık 7.4 olarak açıklama yaparken Kandilli Rasathanesi 7.4 Gaziantep/Şehitkamil olarak depremin merkez üssünü duyurdu. Deprem yüzeye 7 km derinlikte meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ, Antakya, Kilis gibi birçok ilde hissedildi. Peki, Malatya okullar tatil mi? Malatya bugün okul var mı?

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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