Malatya depremi ne zaman oldu? Malatya'da ne zaman deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Vatandaşlar yaşanan sarsıntı nedeniyle Malatya'da deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Malatya depremi ne zaman oldu? Malatya'da ne zaman deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da deprem mi oldu?
Malatya Pütürge'de deprem mi oldu? sorusu yaşanan sarsıntı nedeniyle merak edildi. Vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre deprem nerede oldu? Peki, Malatya depremi ne zaman oldu? Malatya'da ne zaman deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da deprem mi oldu? İşte detaylar haberimizde...
Kandilli Rasathanesine göre Malatya'da bugün saat 22.16'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.