Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 10 Şubat Malatya depreminde kaç bina yıkıldı?

Gündem Haberleri

Malatya depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Malatya depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Malatya merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Malatya deprem can kaybında son durum ne ve Malatya depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Malatya deprem can kaybında son durum ne? Malatya depreminde kaç bina yıkıldı?

Depremde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı toprağa veren Yeni Malatyaspor, 1. Lig'den çekildiDepremde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı toprağa veren Yeni Malatyaspor, 1. Lig'den çekildi
Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız depremde hayatını kaybettiMalatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız depremde hayatını kaybetti
Rize'ye getirilen depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı: 'Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim'Rize'ye getirilen depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı: "Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim"

Malatya merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Malatya deprem can kaybında son durum ne ve Malatya depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Malatya deprem can kaybında son durum ne ve Malatya depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Malatya deprem can kaybında son durum ne? Malatya depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: "Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor. İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.

  • Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi
  • Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi
  • Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt
  • Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Depremler: Türkiye ve Dünyadan Son Dakika Depremler Listesi

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Malatya Deprem Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title