Malatya depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 10 Şubat Malatya depreminde kaç bina yıkıldı?

Malatya depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Malatya depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Malatya merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Malatya deprem can kaybında son durum ne ve Malatya depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Malatya deprem can kaybında son durum ne? Malatya depreminde kaç bina yıkıldı?

Malatya merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Malatya deprem can kaybında son durum ne ve Malatya depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Malatya deprem can kaybında son durum ne ve Malatya depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Malatya deprem can kaybında son durum ne? Malatya depreminde kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizdedir…

MALATYA DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı.

MALATYA DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: "Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor. İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.

MALATYA TAHLİYE ALANI