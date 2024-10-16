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Malatya deprem olacak mı? Malatya'da tekrar büyük deprem olacak mı?

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Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesinde merkez üssü bulunan ve birçok ilde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir değerlendirme yaptı. Peki, Malatya deprem olacak mı? Malatya'da tekrar büyük deprem olacak mı?

Ünlü Yer Bilimci Naci Görür, en son meydana gelen Malatya depremi hakkında açıklama yaptı. Elazığ ve Diyarbakır'da hissedilen deprem 5.9 şiddetinde meydana geldi. Naci Görür, depremler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor ve olası tehlikelere karşı uyarılarda bulunuyor. Peki, Malatya deprem olacak mı? Malatya'da tekrar büyük deprem olacak mı?

MALATYA DEPREM OLACAK MI?

Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Kale ilçesinde merkez üssü bulunan ve birçok ilde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir değerlendirme yaptı.

Görür, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Akuşağı-Kale/ Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerine yer verdi.

5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bu sarsıntının 6 Şubat'ta meydana gelen sarsıntıların devamı olmadığının altını çizen Ersoy, "Bu deprem müstakil, başlı başına bir deprem. DAF ile Malatya fayı arasında Kale bölgesine yakın bir yerde meydana geldi" dedi.

Malatya deprem olacak mı? Malatya'da tekrar büyük deprem olacak mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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