Malatya'da 3.5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem saat 22.40 sularında oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem çevre illerden de hissedildi. Malatya deprem mi oldu?

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da 3.5 büyüklüğünde korkutan meydana oldu. Depremi AFAD son dakika olarak duyurdu. Deprem saat 22.40 sularında oldu ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, saat 22.40'da kaydedildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.