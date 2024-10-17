Malatya'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 18 Ekim Cuma Malatya Valiliği okul tatili var mı?

Malatya'da yarın okullar tatil mi 18 Ekim? Malatya'da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde büyük bir paniğe neden oldu. Depremin ardından okullar ilk etapta 16 Ekim 2024 tarihinde tatil edilirken, daha sonra 17 Ekim Perşembe günü de tatil kararı alındı. Öğrenciler ve veliler şimdi 18 Ekim Cuma günü için yapılacak açıklamayı bekliyor. Malatya Valiliği tarafından 18 Ekim tarihiyle ilgili yeni bir tatil kararı gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? Detaylar haberimizde!

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, hem şehirde hem de çevre illerde hissedildi. Deprem sonrası Malatya Valiliği, kent genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere okulları bir gün süreyle tatil etti.

17 Ekim Perşembe günü de tatil edilen okulların, deprem sonrası yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından yeniden açılıp açılmayacağı sorusu gündemde.

18 EKİM MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da yaşanan deprem sonrası hasar tespit çalışmaları devam ederken, okulların tatil edilmesi kararıyla ilgili bir sonraki adım 18 Ekim Cuma günü için bekleniyor.

Depremin ardından Valilik ve ilgili kurumlar, halkın güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almış durumda. Ancak 18 Ekim için henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Şu an için yetkililerden yapılan son açıklamalara göre, yeni bir tatil kararı alınmadığı sürece okullarda eğitim ve öğretim devam edecek.

MALATYA VALİLİĞİ OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valiliği, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde depremin ardından okulları tatil etmiş olsa da, 18 Ekim Cuma günüyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Eğer Valilik tarafından son dakika bir açıklama yapılmazsa, eğitim öğretim faaliyetleri 18 Ekim'de kaldığı yerden devam edecek.

Malatya Valiliği tarafından son yapılan okullar tatil açıklaması: