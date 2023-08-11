AFAD ve Kandilli verilerine göre AYDIN deprem oldu mu? Sorusu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Malatya'da son depremler? Son dakika Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya'da son depremler? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İzmir deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya'da son depremler? Son dakika Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

MALATYA'DA SON DEPREMLER?

AFAD'da yer almakta olan bilgilere göre geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde gerçekleşen depremler aşağıdaki gibidir. Listede en son gerçekleşen depremler arasında 2.2 büyüklünde Malatya depremi de bulunmaktadır. Buna göre 13:31:16 saatinde bir deprem meydana geldi.